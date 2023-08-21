В Италии болельщики устроили похороны на стадионе во время матча: видео

Группа болельщиков из девяти человек пронесли по стадиону стилизованный гроб с эмблемой «Сампдории» — своего главного исторического соперника. Так болельщики «Дженоа» отметили вылет «Сампдории» в Серию B по итогам минувшего сезона. «Дженоа» и «Сампдория» представляют один и тот же итальянский город — Геную.

Стоит отметить, что болельщики этих команд проводят подобные похоронные марши не первый раз. В прошлом году фанаты «Сампдории» прошлись по улицам Генуи с гробом с логотипом «Дженоа», отметив тем самым первый за 15 лет вылет своего злейшего соперника из Серии А. Идея же принадлежит фанатам «Дженоа», которые впервые совершили импровизированную церемонию похорон в 2011 году.