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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В Италии болельщики устроили похороны на стадионе во время матча: видео

Фанаты «Дженоа» устроили похоронную церемонию во время матча первого тура итальянской Серии А против «Фиорентины» (1:4).

ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Группа болельщиков из девяти человек пронесли по стадиону стилизованный гроб с эмблемой «Сампдории» — своего главного исторического соперника. Так болельщики «Дженоа» отметили вылет «Сампдории» в Серию B по итогам минувшего сезона. «Дженоа» и «Сампдория» представляют один и тот же итальянский город — Геную.

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Стоит отметить, что болельщики этих команд проводят подобные похоронные марши не первый раз. В прошлом году фанаты «Сампдории» прошлись по улицам Генуи с гробом с логотипом «Дженоа», отметив тем самым первый за 15 лет вылет своего злейшего соперника из Серии А. Идея же принадлежит фанатам «Дженоа», которые впервые совершили импровизированную церемонию похорон в 2011 году.

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