Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселлс подвергся нападению
Защитник футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Джамаал Ласселс подвергся нападению и стал участником драки около ночного клуба в центре Ньюкасл-апон-Тайна. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Защитник футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Джамаал Ласселс подвергся нападению и стал участником драки около ночного клуба в центре Ньюкасл-апон-Тайна. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По информации источника, несколько мужчин напали на Ласселлса, а также его 19-летнего брата и друга. Во время драки группа незнакомцев угрожала застрелить футболиста. Младший брат спортсмена получил травму головы, а его друг на протяжении нескольких минут находился без сознания, прежде чем он был доставлен в больницу на карете скорой помощи. Ласселлс принял участие в драке в попытке защитить себя.
29-летний Джамаал Ласселлс выступает за «Ньюкасл» с 2014 года, в сезоне-2016/17 в составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Всего за «Ньюкасл» он провел 225 матчей, забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи.