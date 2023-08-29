Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселлс подвергся нападению

По информации источника, несколько мужчин напали на Ласселлса, а также его 19-летнего брата и друга. Во время драки группа незнакомцев угрожала застрелить футболиста. Младший брат спортсмена получил травму головы, а его друг на протяжении нескольких минут находился без сознания, прежде чем он был доставлен в больницу на карете скорой помощи. Ласселлс принял участие в драке в попытке защитить себя.