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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселлс подвергся нападению

Защитник футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Джамаал Ласселс подвергся нападению и стал участником драки около ночного клуба в центре Ньюкасл-апон-Тайна. Об этом сообщила газета Daily Mail.

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Источник: AP 2023

По информации источника, несколько мужчин напали на Ласселлса, а также его 19-летнего брата и друга. Во время драки группа незнакомцев угрожала застрелить футболиста. Младший брат спортсмена получил травму головы, а его друг на протяжении нескольких минут находился без сознания, прежде чем он был доставлен в больницу на карете скорой помощи. Ласселлс принял участие в драке в попытке защитить себя.

29-летний Джамаал Ласселлс выступает за «Ньюкасл» с 2014 года, в сезоне-2016/17 в составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Всего за «Ньюкасл» он провел 225 матчей, забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи.

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