«Ливерпуль» не хочет продавать Салаха

По данным источника, официального предложения английскому клубу пока также не было. При этом клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов увеличить свое предложение по футболисту до € 200 млн.

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из итальянской «Ромы». Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее сообщалось, что он готов переехать в Саудовскую Аравию и уже сообщил об этом руководству.