«Ливерпуль» не хочет продавать Салаха
Позиция футбольного клуба «Ливерпуль» по поводу того, что Мохамед Салах не подлежит продаже, не изменилась. Об этом в одной из своих соцсетей сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
Позиция футбольного клуба «Ливерпуль» по поводу того, что Мохамед Салах не подлежит продаже, не изменилась. Об этом в одной из своих соцсетей сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
По данным источника, официального предложения английскому клубу пока также не было. При этом клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов увеличить свое предложение по футболисту до € 200 млн.
Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из итальянской «Ромы». Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее сообщалось, что он готов переехать в Саудовскую Аравию и уже сообщил об этом руководству.
Однако «мерсисайдцы» не заинтересованы в продаже своего лидера.