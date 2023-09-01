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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» не хочет продавать Салаха

Позиция футбольного клуба «Ливерпуль» по поводу того, что Мохамед Салах не подлежит продаже, не изменилась. Об этом в одной из своих соцсетей сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, официального предложения английскому клубу пока также не было. При этом клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» готов увеличить свое предложение по футболисту до € 200 млн.

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из итальянской «Ромы». Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ранее сообщалось, что он готов переехать в Саудовскую Аравию и уже сообщил об этом руководству.

Однако «мерсисайдцы» не заинтересованы в продаже своего лидера.

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