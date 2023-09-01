Вратарь сборной Турции Байындыр переходит в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, английский клуб заплатит за 25-летнего вратаря семь миллионов евро. Байындыр подписал с «Юнайтед» четырехлетний контракт и займет в команде место второго вратаря, которое освободилось после ухода Дина Хендерсона в «Кристал Пэлас».

Байындыр выступал за «Фенербахче» с 2019 года. За четыре года в стамбульском клубе он провел 145 матчей, в которых пропустил 162 мяча, 44 раза оставив свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне Байындыр вместе с «Фенербахче» стал обладателем Кубка Турции. Также на счету Байындыра пять матчей в составе сборной Турции.