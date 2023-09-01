Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Сельта
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
27.08
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
12
27.08
Бернли
Астон Вилла
13
27.08
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
12
26.08
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
26.08
Арсенал
Фулхэм
22
26.08
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
26.08
Эвертон
Вулверхэмптон
01
26.08
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной Турции Байындыр переходит в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Фенербахче» о трансфере вратаря сборной Турции Алтая Байындыра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

По информации источника, английский клуб заплатит за 25-летнего вратаря семь миллионов евро. Байындыр подписал с «Юнайтед» четырехлетний контракт и займет в команде место второго вратаря, которое освободилось после ухода Дина Хендерсона в «Кристал Пэлас».

Байындыр выступал за «Фенербахче» с 2019 года. За четыре года в стамбульском клубе он провел 145 матчей, в которых пропустил 162 мяча, 44 раза оставив свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне Байындыр вместе с «Фенербахче» стал обладателем Кубка Турции. Также на счету Байындыра пять матчей в составе сборной Турции.

Байындыр является этническим абхазом. В Турции проживает самая большая абхазская диаспора, которая насчитывает около 500 тыс. человек.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина хочет выйти из Международной федерации киберспорта из-за...
Футболист «Манчестер Сити» Палмер перешел в «Челси»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь