Вратарь сборной Турции Байындыр переходит в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» договорился с «Фенербахче» о трансфере вратаря сборной Турции Алтая Байындыра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» договорился с «Фенербахче» о трансфере вратаря сборной Турции Алтая Байындыра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, английский клуб заплатит за 25-летнего вратаря семь миллионов евро. Байындыр подписал с «Юнайтед» четырехлетний контракт и займет в команде место второго вратаря, которое освободилось после ухода Дина Хендерсона в «Кристал Пэлас».
Байындыр выступал за «Фенербахче» с 2019 года. За четыре года в стамбульском клубе он провел 145 матчей, в которых пропустил 162 мяча, 44 раза оставив свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне Байындыр вместе с «Фенербахче» стал обладателем Кубка Турции. Также на счету Байындыра пять матчей в составе сборной Турции.
Байындыр является этническим абхазом. В Турции проживает самая большая абхазская диаспора, которая насчитывает около 500 тыс. человек.