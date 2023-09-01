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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Бонуччи стал игроком немецкого «Униона»

Берлинский футбольный клуб «Унион» официально объявил о переходе защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».

Унион БЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Для меня это особенный шаг, впервые в своей карьере перебраться за границу. В “Унионе” у меня есть возможность продолжить играть на самом высоком уровне и своим опытом поддержать команду на ее пути в трех сложных соревнованиях. Я с нетерпением жду этого нового этапа в своей карьере», — сказал Бонуччи пресс-службе клуба о своем переходе.

«Приобретая Леонардо, мы подписываем игрока с большим опытом. Он доказал свои качества на протяжении многих лет как на национальном, так и на международном уровне. Мы убеждены, что благодаря своему менталитету и гибкости он расширит наши возможности в обороне и вновь поднимет нас на новый уровень», — сказал спортивный директор «Униона» Оливер Рунерт.

36-летний Бонуччи выступал за итальянский «Ювентус» на протяжении 12 лет, только сезон-2017/2018 провел за «Милан». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,5 млн.

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