Бонуччи стал игроком немецкого «Униона»

«Для меня это особенный шаг, впервые в своей карьере перебраться за границу. В “Унионе” у меня есть возможность продолжить играть на самом высоком уровне и своим опытом поддержать команду на ее пути в трех сложных соревнованиях. Я с нетерпением жду этого нового этапа в своей карьере», — сказал Бонуччи пресс-службе клуба о своем переходе.

«Приобретая Леонардо, мы подписываем игрока с большим опытом. Он доказал свои качества на протяжении многих лет как на национальном, так и на международном уровне. Мы убеждены, что благодаря своему менталитету и гибкости он расширит наши возможности в обороне и вновь поднимет нас на новый уровень», — сказал спортивный директор «Униона» Оливер Рунерт.