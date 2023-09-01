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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Лангле перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» на правах аренды

Защитник футбольного клуба «Барселона» Клеман Лангле стал игроком «Астон Виллы», сообщается на сайте английского клуба.

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Источник: ФК "Астон Вилла"

«Астон Вилла» арендовала 28‑летнего француза до конца сезона‑2023/24 без права последующего выкупа трансфера игрока. В СМИ сообщалось, что «Астон Вилла» будет выплачивать 75% зарплаты Лангле.

«Я очень, очень счастлив быть здесь. Это настоящее удовольствие. Я играл против этой команды в прошлом году с “Тоттенхэмом”, и было очень, очень трудно играть против “Астон Виллы”. Я очень рад провести с клубом один год», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Лангле в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», провел 35 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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