Лангле перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» на правах аренды

«Я очень, очень счастлив быть здесь. Это настоящее удовольствие. Я играл против этой команды в прошлом году с “Тоттенхэмом”, и было очень, очень трудно играть против “Астон Виллы”. Я очень рад провести с клубом один год», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.