Две передачи Месси помогли «Интер Майами» победить «Лос-Анджелес»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. На его счету в этом матче ассистентский дубль. После его передач голы забили Жорди Альба и Леонардо Кампана. Также у «Интер Майами» голом отметился Факундо Фариас с паса Томаса Авилеса.