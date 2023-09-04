Две передачи Месси помогли «Интер Майами» победить «Лос-Анджелес»
Завершился очередной матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях играл с «Лос-Анджелесом». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Майами.
Завершился очередной матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях играл с «Лос-Анджелесом». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Майами.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. На его счету в этом матче ассистентский дубль. После его передач голы забили Жорди Альба и Леонардо Кампана. Также у «Интер Майами» голом отметился Факундо Фариас с паса Томаса Авилеса.
Сейчас «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 25 очков. «Лос-Анджелес», в свою очередь, располагается на третьем месте в Западной конференции имея в своем активе 40 очков.
В следующем туре «Интер Майами» встретится со «Спортинг Канзас-Сити». Матч состоится 10 сентября.