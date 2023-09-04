Головин поделился, чего ему не хватает во Франции

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, когда он перешел в клуб из ЦСКА.

«Примерно то же самое было первое время. Тоже скучал по какой-то нашей русской еде, но со временем адаптировался. Наверное, прям одного блюда назвать не смогу. Только могу сказать, что скучаю по маминой еде», — сказал Головин на видео, опубликованном на официальной странице сборной в VK.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет 7 сентября выездной контрольный матч с олимпийской сборной Египта. Еще один контрольный матч с египетской командой пройдет 11 сентября, а 12 сентября сборная России встретится на выезде с командой Катара. Головин не играл за национальную команду с 2021 года.

«Конечно, соскучился по сборной, но в то же время были травмы, поэтому не мог приехать. Как-то даже не везло, потому что там попадало это все на тот момент, когда была сборная. Сейчас, слава богу, все хорошо. Очень рад вернуться. Из друзей в команде, понятно, Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, много с кем общаюсь, но, опять же, скажу честно, много кого вообще не знаю. Очень много новеньких», — сказал футболист.