Сердар Азмун не включен в заявку «Ромы» на Лигу Европы

«Рома» была вынуждена пойти на такой шаг из-за правил финансового фэйр-плей, в которых основное внимание уделяется расходам клуба и подписанию игроков, сделанных в каждом трансферном окне.

При этом другой звездный новичок «Ромы» — Ромелу Лукаку — включен в еврокубковую заявку команды.

По данным источника, непростое решение об исключении этих двух игроков была принято, исходя из позиций на игровом поле. Кристенсена могут заменить Зеки Челик и Рик Карсдорп, а Азмуна — Андреа Белотти и Ромелу Лукаку.