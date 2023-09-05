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10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Сердар Азмун не включен в заявку «Ромы» на Лигу Европы

Как сообщает Roma Press со ссылкой Corriere dello Sport, новички клуба из Рима Сердар Азмун и пришедший из «Лидса» датчанин Расмус Кристенсен не включены в состав команды на групповой этап Лиги Европы.

Рома
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Источник: ФК "Рома"

«Рома» была вынуждена пойти на такой шаг из-за правил финансового фэйр-плей, в которых основное внимание уделяется расходам клуба и подписанию игроков, сделанных в каждом трансферном окне.

При этом другой звездный новичок «Ромы» — Ромелу Лукаку — включен в еврокубковую заявку команды.

По данным источника, непростое решение об исключении этих двух игроков была принято, исходя из позиций на игровом поле. Кристенсена могут заменить Зеки Челик и Рик Карсдорп, а Азмуна — Андреа Белотти и Ромелу Лукаку.

Иранский форвард Сердар Азмун, известный по выступлениям в Российской премьер-лиге за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», перешел в клуб Жозе Моуринью этим летом, перебравшись из немецкого «Байера».

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