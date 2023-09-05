«Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером

Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году, под его руководством команда по два раза выиграла Кубок и Суперкубок Италии. Ранее он работал в итальянском «Лацио», где один раз приводил команду к победе в Кубке и два раза — в Суперкубке страны.