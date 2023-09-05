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14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером

Итальянский «Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщается на официальном сайте клуба.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Новое соглашение с 47-летним итальянским специалистом рассчитано до 2025 года.

Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году, под его руководством команда по два раза выиграла Кубок и Суперкубок Италии. Ранее он работал в итальянском «Лацио», где один раз приводил команду к победе в Кубке и два раза — в Суперкубке страны.

В прошлом сезоне «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграл с «Манчестер Сити». Команда Индзаги уступила «горожанам» со счетом 0:1.

В текущем сезоне Серии А «Интер» занимает первую строчку в турнирной таблице имея в своем активе девять очков после трех игр.

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