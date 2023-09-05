«Вильярреал» отправил в отставку тренера Кике Сетьена
64-летний специалист был отправлен в отставку спустя всего четыре тура после старта сезона.
64-летний специалист был отправлен в отставку спустя всего четыре тура после старта сезона.
Об этом «Вильярреал» объявил на своем официальном сайте.
После четыре туров команда одержала одну победу при трех поражениях.
Временно руководить командой будет футбольный директор клуба Мигель Анхель Тена.
Сетьен возглавлял «Вильярреал» с октября 2022 года и привел к команду к пятому месту в минувшем сезоне.
Следует отметить, что в межсезонье «Вильярреал» лишился ряда лидеров клуба, что и сказалось на результатах в новом сезоне. Николас Джексон был продан в «Челси», Пау Торрес — в «Астон Виллу», Арно Данджума и Самуэль Чуквуэзе — соответственно, в «Эвертон» и «Милан».
Кике Сетьен ранее работал в ряде испанских клубов, в том числе в «Расинге», «Лас-Пальмасе», «Бетисе», а в сезоне 2019/20 тренировал «Барселону», но был уволен после памятного поражения от «Баварии» со счетом 2:8.