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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

В команде «Реал Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна после болезни

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приступит к тренировкам с командой в ближайшие дни.

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Источник: ФК "Реал Сосьедад"

Сегодня, 5 сентября, издание Marca сообщило, что Захарян пропустил тренировку команды из-за болезни. Как отмечает испанская газета, в тренировке не приняли участие еще четыре футболиста, выбывшие из-за повреждений или плохого самочувствия.

«Ничего серьезного не произошло, нет причины для беспокойства. Он будет работать с командой в ближайшие дни», — приводит комментарий пресс-службы клуба «РИА Новости Спорт».

«Реал Сосьедад» 17 сентября сыграет на выезде в матче пятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

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 В команде «Реал Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна после...
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