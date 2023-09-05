В команде «Реал Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна после болезни

Сегодня, 5 сентября, издание Marca сообщило, что Захарян пропустил тренировку команды из-за болезни. Как отмечает испанская газета, в тренировке не приняли участие еще четыре футболиста, выбывшие из-за повреждений или плохого самочувствия.

«Ничего серьезного не произошло, нет причины для беспокойства. Он будет работать с командой в ближайшие дни», — приводит комментарий пресс-службы клуба «РИА Новости Спорт».