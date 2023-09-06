Экитике и Верратти не включены в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов

Нападающий Юго Экитике и полузащитник Марко Верратти не попали в заявочный лист «ПСЖ» для участия в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает OneFootball.

Тренерский штаб парижан не рассчитывает на обоих футболистов в новом сезоне.

Источник отмечает, что Экитике разозлил руководство «ПСЖ», отказавшись перейти во франкфуртский «Айнтрахт» как честь сделки по трансферу Коло Муани. По данным L'Equipe, форвардом интересовался и «Зенит».