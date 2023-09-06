Экитике и Верратти не включены в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов
Экитике некоторые СМИ связывали с переходом в РПЛ, Верратти — в Катар.
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Экитике некоторые СМИ связывали с переходом в РПЛ, Верратти — в Катар.
Нападающий Юго Экитике и полузащитник Марко Верратти не попали в заявочный лист «ПСЖ» для участия в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает OneFootball.
Тренерский штаб парижан не рассчитывает на обоих футболистов в новом сезоне.
Источник отмечает, что Экитике разозлил руководство «ПСЖ», отказавшись перейти во франкфуртский «Айнтрахт» как честь сделки по трансферу Коло Муани. По данным L'Equipe, форвардом интересовался и «Зенит».
Полузащитник Марко Верратти близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Катаре — клуб «Аль-Араби» предложил за 30-летнего итальянца 50 млн евро.