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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по обвинению Антони

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление относительно ситуации с обвинением бразильского полузащитника команды Антони в домашнем насилии.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Отмечается, что клуб серьезно относится к этому вопросу и будет ждать дополнительной информации от правоохранительных органов.

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование. В ожидании дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев. Мы серьезно относимся к этому вопросу и понимаем влияние этих обвинений и последующих сообщений на тех, кто пережил домашнее насилие«, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте “Манчестер Юнайтед”.

Бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». На игрока завели дело о домашнем насилии в Бразилии. Позднее сам Антони выступил с заявлением, сказав, что стал жертвой ложных обвинений.

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