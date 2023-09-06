«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по обвинению Антони
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление относительно ситуации с обвинением бразильского полузащитника команды Антони в домашнем насилии.
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление относительно ситуации с обвинением бразильского полузащитника команды Антони в домашнем насилии.
Отмечается, что клуб серьезно относится к этому вопросу и будет ждать дополнительной информации от правоохранительных органов.
«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что полиция проводит расследование. В ожидании дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев. Мы серьезно относимся к этому вопросу и понимаем влияние этих обвинений и последующих сообщений на тех, кто пережил домашнее насилие«, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте “Манчестер Юнайтед”.
Бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». На игрока завели дело о домашнем насилии в Бразилии. Позднее сам Антони выступил с заявлением, сказав, что стал жертвой ложных обвинений.