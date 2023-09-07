Стало известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы вернуться в состав «ПСЖ»

По информации источника, 24-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 100 млн евро, который был предусмотрен его истекающим контрактом с парижанами. Этого решение Мбаппе убедило президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи допустить нападающего к играм за клуб.

При этом отмечается, что эта сделка носит неформальный характер и рассматривается как джентльменское соглашение.