Стало известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы вернуться в состав «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав парижского клуба. Об этом сообщает издание L'Еquipe.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав парижского клуба. Об этом сообщает издание L'Еquipe.
По информации источника, 24-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 100 млн евро, который был предусмотрен его истекающим контрактом с парижанами. Этого решение Мбаппе убедило президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи допустить нападающего к играм за клуб.
При этом отмечается, что эта сделка носит неформальный характер и рассматривается как джентльменское соглашение.
Летом Мбаппе отказался продлевать свой контракт с «ПСЖ», собираясь покинуть клуб в летнее трансферное окно. Из-за этого нападающий был исключен из состава команды и пропустил предсезонные сборы. Мбаппе вернулся в состав парижан после первого тура Лиги 1.