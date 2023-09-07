Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Литва
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Иран
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Иордания
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Южная Корея
Футбол. Сборные
6.09
Мальта
Гибралтар
10
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.09
Лион
ПСЖ
14
3.09
Ницца
Страсбур
20
3.09
Гавр
Лорьян
30
3.09
Лилль
Монпелье
10
3.09
Метц
Реймс
22
3.09
Тулуза
Клермон Фут
22
2.09
Монако
Ланс
30
2.09
Брест
Ренн
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы вернуться в состав «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав парижского клуба. Об этом сообщает издание L'Еquipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, 24-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 100 млн евро, который был предусмотрен его истекающим контрактом с парижанами. Этого решение Мбаппе убедило президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи допустить нападающего к играм за клуб.

При этом отмечается, что эта сделка носит неформальный характер и рассматривается как джентльменское соглашение.

Летом Мбаппе отказался продлевать свой контракт с «ПСЖ», собираясь покинуть клуб в летнее трансферное окно. Из-за этого нападающий был исключен из состава команды и пропустил предсезонные сборы. Мбаппе вернулся в состав парижан после первого тура Лиги 1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент Ла Лиги: Хотел бы, чтобы Месси завершил карьеру здесь
Президент Франции призвал не политизировать тему участия России в ОИ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь