Десять вратарей номинированы на трофей Льва Яшина
France Football опубликовал список претендентов на трофей Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.
France Football опубликовал список претендентов на трофей Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.
В число номинантов вошли 10 вратарей, среди которых действующий обладатель награды вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
Номинанты на трофей Льва Яшина:
Обладатель награды будет объявлен 30 октября на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.