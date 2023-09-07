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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Десять вратарей номинированы на трофей Льва Яшина

France Football опубликовал список претендентов на трофей Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

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Источник: AFP 2023

В число номинантов вошли 10 вратарей, среди которых действующий обладатель награды вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Номинанты на трофей Льва Яшина:

  • Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»);
  • Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);
  • Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
  • Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо Загреб»);
  • Майк Меньян (Франция, «Милан»);
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
  • Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»);
  • Аарон Рамсдейл (Англия, «Арсенал»);
  • Брис Самба (Франция, «Ланс»);
  • Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Обладатель награды будет объявлен 30 октября на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

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