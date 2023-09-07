Президент Ла Лиги: Хотел бы, чтобы Месси завершил карьеру здесь

«Лео Месси не завершил карьеру в “Барселоне”, потому что они не смогли прийти к соглашению. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру в Ла Лиге. Это было бы лучше и для него, и для меня, и для “Барселоны”, — приводит слова Тебаса инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.