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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Ла Лиги: Хотел бы, чтобы Месси завершил карьеру здесь

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хотел бы видеть, как нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завершит карьеру в чемпионате Испании.

Барселона
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Источник: AP 2023

«Лео Месси не завершил карьеру в “Барселоне”, потому что они не смогли прийти к соглашению. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру в Ла Лиге. Это было бы лучше и для него, и для меня, и для “Барселоны”, — приводит слова Тебаса инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Прошлым летом Лионель Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Последние два года аргентинец выступал за «ПСЖ». Из «Барселоны» нападающий ушел летом 2021 года.

В сезоне-2022/23 Месси провел 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 20 результативных передач.

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