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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский защитник «Интер Майами»: Телохранитель Месси не напрягает

Игрок сборной Украины и клуба из Флориды Сергей Кривцов поделился информацией из раздевалки.

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Источник: Reuters

«Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу и к отелям. Видим, какой резонанс вызвал в США его переход. Это безопасность нашего главного игрока.

В раздевалке все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята, очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

Дэвид Бекхэм тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах. Он больше экс-футболист или функционер? Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на спортсмена или футболиста. Он совладелец клуба и очень хорошо справляется с этой ролью», — сказал Кривцов на YouTube-канале «Взбірна».

32-летний Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами» из донецкого «Шахтера» в январе 2023 года.

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