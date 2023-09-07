Криштиану Роналду: Саудовская лига лучше португальской

«Я рад, и для меня большая честь видеть, что в Саудовскую Аравию приходят хорошие игроки. Я был пионером в этом, и я доволен этим. Надеюсь, что чемпионат продолжит развиваться и оставаться на вершине.



Споры внутри чемпионата Португалии меня не удивляют. Споры есть всегда и везде, но в Португалии их действительно много. Надеюсь, что это изменится, потому что мы очень мало говорим о футболе. Я искренне считаю, что саудовская лига лучше португальской. Стало больше великих игроков, меньше споров и больше футбола», — приводит слова Роналду.Goal.com.