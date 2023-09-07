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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду: Саудовская лига лучше португальской

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

«Я рад, и для меня большая честь видеть, что в Саудовскую Аравию приходят хорошие игроки. Я был пионером в этом, и я доволен этим. Надеюсь, что чемпионат продолжит развиваться и оставаться на вершине.

Споры внутри чемпионата Португалии меня не удивляют. Споры есть всегда и везде, но в Португалии их действительно много. Надеюсь, что это изменится, потому что мы очень мало говорим о футболе. Я искренне считаю, что саудовская лига лучше португальской. Стало больше великих игроков, меньше споров и больше футбола», — приводит слова Роналду.Goal.com.

Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в январе 2023 года. Португалец провел за «Аль-Наср» 24 матча, забил 20 голов и сделал 7 результативных передач.

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