Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер отказал клубу Лиги 1

Как сообщает RMC Sport, французский клуб обратился к специалисту с предложением, однако тренер в итоге отказался, решив, что сейчас неподходящее время для возвращения к тренерской работе.

Семикратный чемпион Франции неудачно стартовал в новом сезоне. Из четырех матчей чемпионата Франции проиграны три («Монпелье», «Страсбуру» и «ПСЖ»), а в матче с «Ниццей».зафиксирована нулевая ничья. Главным тренером «Лиона» в настоящий момент является Лоран Блан, в прошлом легендарный игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы.