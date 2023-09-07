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15:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер отказал клубу Лиги 1

Грэм Поттер ответил отказом на предложение «Лиона».

Лион
Челси
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Источник: AP 2023

Как сообщает RMC Sport, французский клуб обратился к специалисту с предложением, однако тренер в итоге отказался, решив, что сейчас неподходящее время для возвращения к тренерской работе.

Семикратный чемпион Франции неудачно стартовал в новом сезоне. Из четырех матчей чемпионата Франции проиграны три («Монпелье», «Страсбуру» и «ПСЖ»), а в матче с «Ниццей».зафиксирована нулевая ничья. Главным тренером «Лиона» в настоящий момент является Лоран Блан, в прошлом легендарный игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы.

48-летний Грэм Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023-го. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 31 матче.

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