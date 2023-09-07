Модрич — о предложении из Саудовской Аравии: «Реал» для меня на первом месте
Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич рассказал, почему отказался от предложение из Саудовской Аравии.
Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич рассказал, почему отказался от предложение из Саудовской Аравии.
«Не буду лукавить, предложения поступали и раньше, так как существует постоянный интерес клубов ко мне. Однако я вижу ситуацию только так: начиная с 2012 года и по сегодняшний день “Реал” для меня всегда на первом месте. Если бы у “Реала” были другие планы относительно меня, тогда я бы рассмотрел другие варианты. Но я счастлив и доволен в “Реале”, и, пока это так, я не думаю о других вариантах. И для меня нет необходимости тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и “Реале”, и я не устанавливаю для себя никаких ограничений», — приводит слова Модрича издание Sportske Novosti.
Предложение Модричу делал саудовский «Аль-Ахли». В летнее трансферное окно клуб предлагал хорватскому футболисту двухлетний контракт с зарплатой в размере € 80 млн в год.