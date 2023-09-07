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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич — о предложении из Саудовской Аравии: «Реал» для меня на первом месте

Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич рассказал, почему отказался от предложение из Саудовской Аравии.

Реал
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Источник: AP 2023

«Не буду лукавить, предложения поступали и раньше, так как существует постоянный интерес клубов ко мне. Однако я вижу ситуацию только так: начиная с 2012 года и по сегодняшний день “Реал” для меня всегда на первом месте. Если бы у “Реала” были другие планы относительно меня, тогда я бы рассмотрел другие варианты. Но я счастлив и доволен в “Реале”, и, пока это так, я не думаю о других вариантах. И для меня нет необходимости тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и “Реале”, и я не устанавливаю для себя никаких ограничений», — приводит слова Модрича издание Sportske Novosti.

Предложение Модричу делал саудовский «Аль-Ахли». В летнее трансферное окно клуб предлагал хорватскому футболисту двухлетний контракт с зарплатой в размере € 80 млн в год.

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