Черчесов объяснил, почему отказал клубу из Саудовской Аравии
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» о предложении из Саудовской Аравии.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» о предложении из Саудовской Аравии.
Недавно отметивший 60-летний юбилей Станислав Черчесов рассказал, что отклонил предложение из Саудовской Аравии, когда работал в «Ференцвароше».
«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером “Ференцвароша”. У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал на переговоры, еще приедут, если посчитают нужным», — сказал Черчесов.
Черчесов покинул «Ференцварош» в июле после неожиданного поражения от фарерского клуба «Клаксвик» в квалификации Лиги чемпионов. Российский специалист привел клуб из Будапешта к двум победам в чемпионате Венгрии и завоеванию кубка страны.
С 2016-го по 2021-й Черчесов был главным тренером сборной России. Команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.