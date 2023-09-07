Черчесов объяснил, почему отказал клубу из Саудовской Аравии

«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером “Ференцвароша”. У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал на переговоры, еще приедут, если посчитают нужным», — сказал Черчесов.