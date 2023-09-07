Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Литва
Черногория
10
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Южная Корея
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Финляндия
01
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов объяснил, почему отказал клубу из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» о предложении из Саудовской Аравии.

Ференцварош
Наверх
Источник: Reuters

Недавно отметивший 60-летний юбилей Станислав Черчесов рассказал, что отклонил предложение из Саудовской Аравии, когда работал в «Ференцвароше».

«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером “Ференцвароша”. У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал на переговоры, еще приедут, если посчитают нужным», — сказал Черчесов.

Черчесов покинул «Ференцварош» в июле после неожиданного поражения от фарерского клуба «Клаксвик» в квалификации Лиги чемпионов. Российский специалист привел клуб из Будапешта к двум победам в чемпионате Венгрии и завоеванию кубка страны.

С 2016-го по 2021-й Черчесов был главным тренером сборной России. Команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В Париже мы с Месси пережили ад». Неймар жестко прошелся по «ПСЖ»...
Журналист Tuttosport: Не понимаю, как Кокорин попал в Серию А
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь