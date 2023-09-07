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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Журналист Tuttosport: Не понимаю, как Кокорин попал в Серию А

Также Массимо Франки назвал российского нападающего Александра Кокорина «игроком-ошибкой».

Фиорентина
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Источник: РИА "Новости"

«Кокорин был не нужен “Фиорентине”. Посмотрите на состав: Мбала Н'Зола, который забивал за “Специю”, купили Лукаса Бельтрана из “Ривер Плейт”, есть Кристиан Куаме. Никаких шансов для Кокорина. “Фиорентине” нужно было избавиться от него, и она это сделала. Этот игрок — ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», — приводит слова Франки Legalbet.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», а в прошлом сезоне выступал за «Арис» на правах аренды. В составе кипрской команды он сыграл 30 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом 32-летний россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком высшего дивизиона Кипра.

Недавно Кокорин вернулся в клуб из Лимасола. В сезоне-2023/24 «Арис» будет играть в Лиге Европы.

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