Журналист Tuttosport: Не понимаю, как Кокорин попал в Серию А

«Кокорин был не нужен “Фиорентине”. Посмотрите на состав: Мбала Н'Зола, который забивал за “Специю”, купили Лукаса Бельтрана из “Ривер Плейт”, есть Кристиан Куаме. Никаких шансов для Кокорина. “Фиорентине” нужно было избавиться от него, и она это сделала. Этот игрок — ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», — приводит слова Франки Legalbet.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», а в прошлом сезоне выступал за «Арис» на правах аренды. В составе кипрской команды он сыграл 30 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом 32-летний россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком высшего дивизиона Кипра.