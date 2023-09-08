Президент «ПСЖ»: Не думаю, что Саудовская Аравия опасна для Европы

«Я не думаю, что здесь есть какая-либо опасность. Давайте сосредоточимся на Европе и наших клубах. У нас самые большие и самые важные турниры, к тому же у нас есть лучшие игроки. Мне не нужно судить о том, что происходит за пределами Европы. Давайте просто сосредоточимся на себе», — приводит слова Аль-Хелаифи Guardian.

Также Аль-Хелаифи заявил, что саудовских клубов не будет в обновленном формате Лиги чемпионов. При этом он допустил их участие в Суперкубке.

«Если будет Суперкубок или что-то в этом роде, почему бы и нет? Но играть в Европе в соревнованиях, если ты не европейский клуб, я этого не представляю», — заявил президент «ПСЖ».

7 сентября Аль-Хелаифи был переизбран на новый срок председателем Ассоциации европейских клубов. Выборы нового состава прошли на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Берлине. Новый срок полномочий истекает в 2027 году.