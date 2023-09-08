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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «ПСЖ»: Не думаю, что Саудовская Аравия опасна для Европы

Нассер Аль-Хелаифи, который также является председателем Ассоциации европейских клубов (ЕСА), прокомментировал переход большого количества футболистов в Саудовскую Аравию.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Я не думаю, что здесь есть какая-либо опасность. Давайте сосредоточимся на Европе и наших клубах. У нас самые большие и самые важные турниры, к тому же у нас есть лучшие игроки. Мне не нужно судить о том, что происходит за пределами Европы. Давайте просто сосредоточимся на себе», — приводит слова Аль-Хелаифи Guardian.

Также Аль-Хелаифи заявил, что саудовских клубов не будет в обновленном формате Лиги чемпионов. При этом он допустил их участие в Суперкубке.

«Если будет Суперкубок или что-то в этом роде, почему бы и нет? Но играть в Европе в соревнованиях, если ты не европейский клуб, я этого не представляю», — заявил президент «ПСЖ».

7 сентября Аль-Хелаифи был переизбран на новый срок председателем Ассоциации европейских клубов. Выборы нового состава прошли на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Берлине. Новый срок полномочий истекает в 2027 году.

Нассер Аль‑Хелаифи занимает пост главы совета ЕСА с апреля 2021 года. На этой должности он сменил Андреа Аньелли, который на тот момент являлся президентом «Ювентуса» и ушел из ЕСА после раскрытия информации об участии туринского клуба в проекте европейской Суперлиги.

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