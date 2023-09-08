Неймар сравнил Саудовскую Про-Лигу и чемпионат Франции

«Для меня ничего не изменилось. Мяч все такой же круглый, есть вратарь. С теми игроками, которые приехали, я не знаю может ли Саудовская Про-Лига быть лучше французского чемпионата. Будет нелегко и очень интересно. Я хочу выигрывать титулы с “Аль-Хилялем”. Мое мнение особо не меняется. Многие умники говорят, но только я знаю, что произошло, почему я решил перейти в “Аль-Хиляль”, но это не ваше дело, а только мое», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.