Рауль может возглавить «Вильярреал»
Бывший игрок сборной Испании и «Реала» в данный момент возглавляет молодежную команду мадридского клуба.
Бывший игрок сборной Испании и «Реала» в данный момент возглавляет молодежную команду мадридского клуба.
Как сообщает The Athletic, в данный момент проходят переговоры между 46-летним Раулем и «Вильярреалом».
По данным источника, если стороны придут к согласию, Рауля в молодежной команде «Реала» сменит другой в прошлом известный футболист — Альваро Арбелоа.
При этом отмечается, что Рауль хотел бы продолжить карьеру в системе «Реала». Ранее Рауль отвечал отказом на предложения ряда клубов, включая «Айнтрахт», «Лидс» и «Эспаньол».
«Вильярреал» после четырех туров нового сезона отправил в отставку главного тренера Кике Сетьена и потому находится в поисках нового наставника.
Также в числе претендентов на пост главного тренера «Вильярреала» называют экс-тренера сборной Испании и «Реала» Хулена Лопетеги, а также Пачету, который ранее возглавлял «Эльче» и «Вальядолид».