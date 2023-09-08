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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Рауль может возглавить «Вильярреал»

Бывший игрок сборной Испании и «Реала» в данный момент возглавляет молодежную команду мадридского клуба.

ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Как сообщает The Athletic, в данный момент проходят переговоры между 46-летним Раулем и «Вильярреалом».

По данным источника, если стороны придут к согласию, Рауля в молодежной команде «Реала» сменит другой в прошлом известный футболист — Альваро Арбелоа.

При этом отмечается, что Рауль хотел бы продолжить карьеру в системе «Реала». Ранее Рауль отвечал отказом на предложения ряда клубов, включая «Айнтрахт», «Лидс» и «Эспаньол».

«Вильярреал» после четырех туров нового сезона отправил в отставку главного тренера Кике Сетьена и потому находится в поисках нового наставника.

Также в числе претендентов на пост главного тренера «Вильярреала» называют экс-тренера сборной Испании и «Реала» Хулена Лопетеги, а также Пачету, который ранее возглавлял «Эльче» и «Вальядолид».

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