Рауль может возглавить «Вильярреал»

Как сообщает The Athletic, в данный момент проходят переговоры между 46-летним Раулем и «Вильярреалом».

По данным источника, если стороны придут к согласию, Рауля в молодежной команде «Реала» сменит другой в прошлом известный футболист — Альваро Арбелоа.

При этом отмечается, что Рауль хотел бы продолжить карьеру в системе «Реала». Ранее Рауль отвечал отказом на предложения ряда клубов, включая «Айнтрахт», «Лидс» и «Эспаньол».

«Вильярреал» после четырех туров нового сезона отправил в отставку главного тренера Кике Сетьена и потому находится в поисках нового наставника.