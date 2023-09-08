Кокорин прокомментировал переход в «Арис»

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«С “Арисом” постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в “Арис” не отпадал, но определенности не было. Можно сказать, все решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

«Арис» — симпатичный и понятный для меня проект. Идет постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами«, — приводит слова Кокорина “Чемпионат”.

Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. В минувшем сезоне он сыграл 27 матчей за команду в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего нападающего признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра.

Права на футболиста до сих пор принадлежат «Фиорентине». Кокорин поделился мнением о команде.

«Я вернулся в расположение “Фиорентины” с огромным желанием тренироваться и играть. Остаться в “Фиорентине” на сезон со стабильным местом в составе — это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что все так удачно пойдет в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки. Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон — в «Фиорентине» я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.