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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидер чемпионата Армении «Пюник» может сняться с турнира

Федерации Футбола Армении расторгла договор со стадионом «Пюника» и не разрешает заявить резервный стадион.

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Руководство Федерации футбола Армении постановило, что с 8 сентября в одностороннем порядке расторгает договор с ФК «Пюник» на использование стадиона в городе Абовяне, а также отказывает в предоставлении резервного стадиона в Армавире для проведения домашних матчей чемпионата Армении, сообщает Novostink.

«Самый титулованный клуб Армении остался без поля и, скорее всего, будет вынужден сняться с чемпионата, являясь единоличным лидером текущего первенства», — пишет источник.

В пресс-службе футбольного клуба заявили, что в преддверии важных игр сборной Армении не хотят давать комментарии по этой ситуации, но обязательно сделают заявление после 12 сентября.

В конце августа сообщалось, что президент «Пюника» Артур Согомонян обвинил Федерацию футбола Армении в шантаже.

После пяти туров нового сезона «Пюник» набрал 11 очков и на одно очко опережает «Алашкерт» и действующего чемпиона «Урарту», которые делят 2−3 место.

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