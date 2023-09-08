Лидер чемпионата Армении «Пюник» может сняться с турнира

Руководство Федерации футбола Армении постановило, что с 8 сентября в одностороннем порядке расторгает договор с ФК «Пюник» на использование стадиона в городе Абовяне, а также отказывает в предоставлении резервного стадиона в Армавире для проведения домашних матчей чемпионата Армении, сообщает Novostink.

«Самый титулованный клуб Армении остался без поля и, скорее всего, будет вынужден сняться с чемпионата, являясь единоличным лидером текущего первенства», — пишет источник.

В пресс-службе футбольного клуба заявили, что в преддверии важных игр сборной Армении не хотят давать комментарии по этой ситуации, но обязательно сделают заявление после 12 сентября.

В конце августа сообщалось, что президент «Пюника» Артур Согомонян обвинил Федерацию футбола Армении в шантаже.