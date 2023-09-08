Сын Месси жестко нарушает правила во время игры в футбол с другими детьми

Маттео толкался, специально ставил подножки другим ребятам. Досталось даже его младшему брату Чиро, так как он играл за противоположную команду.

У Лео и Антонеллы трое сыновей: Тиаго, Матео и Чиро. По признанию самого Лео, его средний сын Матео любит футбол больше Тиаго, а про Чиро пока сказать не может — он еще слишком мал. По рассказам капитана аргентинской сборной, его средний сын ненавидит проигрывать.