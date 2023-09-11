Арсен Захарян в воскресенье сыграет с мадридским «Реалом»
Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
Реал Сосьедад
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Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
На прошлой неделе Захарян пропустил несколько тренировок «Сосьедада» из-за болезни.
«В выходные Захарян тренировался один. У команды были выходные дни. Сегодня он уже будет работать с партнерами по команде. К следующему матчу Арсен должен быть готов», — заявил Мундуате корреспонденту Sport24.
Ближайший матч клуб из Сан-Себастьяна сыграет в гостях против мадридского «Реала» в воскресенье, 17 сентября.
Футболист сборной России в августе перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Захарян провел два матча за новый клуб, выходя на замены против «Лас-Пальмаса» и «Гранады».