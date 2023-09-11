Арсен Захарян в воскресенье сыграет с мадридским «Реалом»

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На прошлой неделе Захарян пропустил несколько тренировок «Сосьедада» из-за болезни.

«В выходные Захарян тренировался один. У команды были выходные дни. Сегодня он уже будет работать с партнерами по команде. К следующему матчу Арсен должен быть готов», — заявил Мундуате корреспонденту Sport24.

Ближайший матч клуб из Сан-Себастьяна сыграет в гостях против мадридского «Реала» в воскресенье, 17 сентября.