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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Арсен Захарян в воскресенье сыграет с мадридским «Реалом»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

Реал Сосьедад
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Источник: Соцсети

На прошлой неделе Захарян пропустил несколько тренировок «Сосьедада» из-за болезни.

«В выходные Захарян тренировался один. У команды были выходные дни. Сегодня он уже будет работать с партнерами по команде. К следующему матчу Арсен должен быть готов», — заявил Мундуате корреспонденту Sport24.

Ближайший матч клуб из Сан-Себастьяна сыграет в гостях против мадридского «Реала» в воскресенье, 17 сентября.

Футболист сборной России в августе перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Захарян провел два матча за новый клуб, выходя на замены против «Лас-Пальмаса» и «Гранады».

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