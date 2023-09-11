СМИ: семья Аньелли готова продать «Ювентус»
Стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро.
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Стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро.
Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу.
Это связано с неутешительными финансовыми показателями «Юве»: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток — около 240 миллионов.
При этом в Exor опровергли эту информацию. «Гипотезы о продаже “Ювентуса” лишены каких-либо оснований», — заявили в компании.
Exor владеет 63,8% акций «Ювентуса».
Семья Аньелли владеет клубом уже 100 лет. В 1923 году клуб приобрел Эдардо Аньелли, возглавлявший итальянский концерн FIAT. Также клубом руководили его сыновья Умберто и Джанни, а также внук Андреа.