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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: семья Аньелли готова продать «Ювентус»

Стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу.

Это связано с неутешительными финансовыми показателями «Юве»: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток — около 240 миллионов.
При этом в Exor опровергли эту информацию. «Гипотезы о продаже “Ювентуса” лишены каких-либо оснований», — заявили в компании.

Exor владеет 63,8% акций «Ювентуса».

Семья Аньелли владеет клубом уже 100 лет. В 1923 году клуб приобрел Эдардо Аньелли, возглавлявший итальянский концерн FIAT. Также клубом руководили его сыновья Умберто и Джанни, а также внук Андреа.

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