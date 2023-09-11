СМИ: семья Аньелли готова продать «Ювентус»

Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу.

Это связано с неутешительными финансовыми показателями «Юве»: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток — около 240 миллионов.

При этом в Exor опровергли эту информацию. «Гипотезы о продаже “Ювентуса” лишены каких-либо оснований», — заявили в компании.