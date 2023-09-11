«Реал» выбрал трансферную цель на следующее лето, если не удастся подписать Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» уже готовится к летнему трансферному окну 2024 года, когда свободным агентом может стать нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В 2024 году у Мбаппе истекает контракт с парижанами, однако «ПСЖ» не оставляет попыток подписать новый контракт с форвардом. Кроме того, даже в случае ухода Мбаппе из «ПСЖ» конкуренцию «Реалу» в борьбе за подписание Мбаппе составят многие топ-клубы.

По информации Sky Sports, «Реал» рассматривает 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в качестве запасного плана, если подписать Мбаппе не удастся.

Альварес перешел в клуб из Манчестера летом 2022 года из родного клуба «Ривер Плейт». Аргентинец провел за «Манчестер Сити» 55 матчей, забил 19 мячей и сделал 6 результативных передач.