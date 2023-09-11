Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
Химки
02
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Хорватия
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Акрон
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан U21
Россия U21
02
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Лихтенштейн
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
3.09
Осасуна
Барселона
12
3.09
Мальорка
Атлетик
00
3.09
Жирона
Лас-Пальмас
10
2.09
Бетис
Райо Вальекано
10
2.09
Алавес
Валенсия
10
2.09
Реал
Хетафе
21
2.09
Реал Сосьедад
Гранада
53
1.09
Альмерия
Сельта
23
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» выбрал трансферную цель на следующее лето, если не удастся подписать Мбаппе

Как сообщает Sky Sports в своих соцсетях, «Реал» рассматривает в качестве плана «Б» игрока сборной Аргентины.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Руководство мадридского «Реала» уже готовится к летнему трансферному окну 2024 года, когда свободным агентом может стать нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В 2024 году у Мбаппе истекает контракт с парижанами, однако «ПСЖ» не оставляет попыток подписать новый контракт с форвардом. Кроме того, даже в случае ухода Мбаппе из «ПСЖ» конкуренцию «Реалу» в борьбе за подписание Мбаппе составят многие топ-клубы.

По информации Sky Sports, «Реал» рассматривает 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в качестве запасного плана, если подписать Мбаппе не удастся.

Альварес перешел в клуб из Манчестера летом 2022 года из родного клуба «Ривер Плейт». Аргентинец провел за «Манчестер Сити» 55 матчей, забил 19 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 60 млн евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава UFC Дэйна Уайт назвал российского бойца монстром
Российскую бригаду арбитров допустили к матчу под эгидой УЕФА
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь