«Барселона» сыграет в «Эль-Класико» в футболках с логотипом Rolling Stones

Источник: Соцсети

Матч пройдет 29 октября в Барселоне. Логотип Rolling Stones будет размещен на месте логотипа Spotify — титульного спонсора каталонцев. Акция музыкального стримингового сервиса приурочена к выходу первого за 18 лет альбома рок-группы.

Ранее каталонцы уже дважды выходили на матчи «Эль-Класико» в специальном комплекте формы. В первом случае логотип Spotify был заменен на логотип канадского рэпера Дрейка, во втором — на логотип каталонской певицы Мотомами.