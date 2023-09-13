«Барселона» сыграет в «Эль-Класико» в футболках с логотипом Rolling Stones

Матч пройдет 29 октября в Барселоне. Логотип Rolling Stones будет размещен на месте логотипа Spotify — титульного спонсора каталонцев. Акция музыкального стримингового сервиса приурочена к выходу первого за 18 лет альбома рок-группы.
Ранее каталонцы уже дважды выходили на матчи «Эль-Класико» в специальном комплекте формы. В первом случае логотип Spotify был заменен на логотип канадского рэпера Дрейка, во втором — на логотип каталонской певицы Мотомами.
После четырех туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 12 очков. «Барселона» занимает третью строчку и отстает от мадридцев на два балла.