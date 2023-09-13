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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» сыграет в «Эль-Класико» в футболках с логотипом Rolling Stones

Футболисты «Барселоны» выйдут на матч 11-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» в футболках с логотипом британской рок-группы Rolling Stones. Об этом сообщает RAC1.

Барселона
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Источник: Соцсети

Матч пройдет 29 октября в Барселоне. Логотип Rolling Stones будет размещен на месте логотипа Spotify — титульного спонсора каталонцев. Акция музыкального стримингового сервиса приурочена к выходу первого за 18 лет альбома рок-группы.

Ранее каталонцы уже дважды выходили на матчи «Эль-Класико» в специальном комплекте формы. В первом случае логотип Spotify был заменен на логотип канадского рэпера Дрейка, во втором — на логотип каталонской певицы Мотомами.

После четырех туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 12 очков. «Барселона» занимает третью строчку и отстает от мадридцев на два балла.

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