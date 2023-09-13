Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии

10 сентября главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку. Причиной стала череда неудовлетворительных результатов, включая невыход из группы на Чемпионате мира в Катаре, а переполнило чашу терпения руководства Немецкого футбольного союза крупное поражение от сборной Японии.

Юрген Клопп назывался в числе претендентов на вакантный пост, однако его агент опроверг эти слухи.

«Юрген имеет долгосрочный контракт с “Ливерпулем” и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — приводит слова Косицке журналист The Athletic Джеймс Пирс в своих социальных сетях.

Действующий контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года.

В данный момент фаворитом на пост главного тренера сборной Германии считается Юлиан Нагельсманн, который после того, как весной 2023 года был отправлен «Баварией» в отставку, находится без работы.