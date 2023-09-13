Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии
Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что немецкий специалист не возглавит сборную Германии.
10 сентября главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку. Причиной стала череда неудовлетворительных результатов, включая невыход из группы на Чемпионате мира в Катаре, а переполнило чашу терпения руководства Немецкого футбольного союза крупное поражение от сборной Японии.
Юрген Клопп назывался в числе претендентов на вакантный пост, однако его агент опроверг эти слухи.
«Юрген имеет долгосрочный контракт с “Ливерпулем” и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — приводит слова Косицке журналист The Athletic Джеймс Пирс в своих социальных сетях.
Действующий контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года.
В данный момент фаворитом на пост главного тренера сборной Германии считается Юлиан Нагельсманн, который после того, как весной 2023 года был отправлен «Баварией» в отставку, находится без работы.