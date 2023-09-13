«Челси» представил третий комплект формы на сезон-2023/24

Третий, или резервный, комплект формы лондонского клуба выполнен в так называемом итонском голубом и нефритовым цветах. Цвета, выделяющиеся на футболке, шортах и гетрах, отдают дань двум комплектам, которые носили с разницей в несколько десятилетий. «Челси» вдохновлялся самой первой формой, в которой команда играла в период с 1905 по 1907 год и выездной формой сезона-1986/87.