«Челси» представил третий комплект формы на сезон-2023/24
Футбольный клуб «Челси» представил третий комплект формы на сезон-2023/2024. Сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Футбольный клуб «Челси» представил третий комплект формы на сезон-2023/2024. Сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Третий, или резервный, комплект формы лондонского клуба выполнен в так называемом итонском голубом и нефритовым цветах. Цвета, выделяющиеся на футболке, шортах и гетрах, отдают дань двум комплектам, которые носили с разницей в несколько десятилетий. «Челси» вдохновлялся самой первой формой, в которой команда играла в период с 1905 по 1907 год и выездной формой сезона-1986/87.
В этой форме «Челси» сыграет с «Борнмутом» в матче 5-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье, 17 сентября.
По состоянию на сегодняшний день команда Маурисио Почеттино занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету четыре набранных очка.