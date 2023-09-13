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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» представил третий комплект формы на сезон-2023/24

Футбольный клуб «Челси» представил третий комплект формы на сезон-2023/2024. Сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: https://www.chelseafc.com/

Третий, или резервный, комплект формы лондонского клуба выполнен в так называемом итонском голубом и нефритовым цветах. Цвета, выделяющиеся на футболке, шортах и гетрах, отдают дань двум комплектам, которые носили с разницей в несколько десятилетий. «Челси» вдохновлялся самой первой формой, в которой команда играла в период с 1905 по 1907 год и выездной формой сезона-1986/87.

В этой форме «Челси» сыграет с «Борнмутом» в матче 5-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье, 17 сентября.

По состоянию на сегодняшний день команда Маурисио Почеттино занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету четыре набранных очка.

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