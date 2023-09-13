Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире

В рамках сотрудничества с CPD Llanfairpwll FC новый логотип LALIGA «LL» будет украшать переднюю часть домашней и гостевой формы команды. ​​Логотип появится на футболках клуба в текущем сезоне. Команда сыграет в новой форме уже в субботу, 16 сентября.

«Это действительно выдающееся партнерство для нас. Это не только самое интересное сотрудничество, которое когда-либо было у клуба, но и то, что оно позволяет нам совершенствоваться как на поле, так и за его пределами», — приводит слова председателя CPD Llanfairpwll FC Саманты Джонс-Смит пресс-служба Ла Лиги.