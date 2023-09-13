Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире
Ла Лига объявила о заключении спонсорского соглашения на один год с валлийским клубом с самым длинным названием.
Ла Лига объявила о заключении спонсорского соглашения на один год с валлийским клубом с самым длинным названием.
Клуб, базирующийся в деревне Лланвайр-Пуллгуингилл, имеет непроизносимое для русского человека полное название — Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Принято использовать сокращение CPD Llanfairpwll FC.
В рамках сотрудничества с CPD Llanfairpwll FC новый логотип LALIGA «LL» будет украшать переднюю часть домашней и гостевой формы команды. Логотип появится на футболках клуба в текущем сезоне. Команда сыграет в новой форме уже в субботу, 16 сентября.
«Это действительно выдающееся партнерство для нас. Это не только самое интересное сотрудничество, которое когда-либо было у клуба, но и то, что оно позволяет нам совершенствоваться как на поле, так и за его пределами», — приводит слова председателя CPD Llanfairpwll FC Саманты Джонс-Смит пресс-служба Ла Лиги.
Команда играет в первом дивизионе лиги Западного побережья Северного Уэльса, в пятом дивизионе валлийского футбола. В следующем году клуб отметит 125-летие.