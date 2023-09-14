Ханданович завершит карьеру и получит должность в миланском «Интере»
Словенский вратарь Самир Ханданович в ближайшее время официально объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Словенский вратарь Самир Ханданович в ближайшее время официально объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 39-летний Ханданович получит управленческую должность в клубном офисе «Интера». В ближайшее время стороны определят обязанности словенца на новом месте работы.
Ханданович выступал за «Интер» с 2012 года. Он занимает 10-е место в истории клуба по сыгранным матчам. За 11 лет в миланском клубе на его счету 455 матчей, в которых пропустил 471 мяч и провел 166 сухих матчей. Вместе с «Интером» Ханданович становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Италии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.
В Италии Ханданович также выступал за «Удинезе», «Тревизо», «Лацио» и «Римини». Также на его счету 81 матч за сборную Словении. Ханданович защищал ворота сборной в решающих матчах отбора на ЧМ-2010 против сборной России и помог своей команде выйти в групповой этап турнира.