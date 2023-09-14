Ханданович завершит карьеру и получит должность в миланском «Интере»

Ханданович выступал за «Интер» с 2012 года. Он занимает 10-е место в истории клуба по сыгранным матчам. За 11 лет в миланском клубе на его счету 455 матчей, в которых пропустил 471 мяч и провел 166 сухих матчей. Вместе с «Интером» Ханданович становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Италии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.