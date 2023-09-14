Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Челябинск
Футбол. Сборные
12.09
Германия
Франция
21
Футбол. Премьер-лига
15.09
Динамо
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15.09
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
15.09
Райо Вальекано
Алавес
Футбол. Зарубежный
15.09
ПСЖ
Ницца
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
3.09
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
3.09
Ливерпуль
Астон Вилла
30
2.09
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
31
2.09
Брентфорд
Борнмут
22
2.09
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
25
2.09
Челси
Ноттингем Форест
01
2.09
Манчестер Сити
Фулхэм
51
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Магуайр прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой несостоявшийся переход в «Вест Хэм». Об этом сообщает Daily Express.

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Минувшим летом «Вест Хэм» пытался организовать трансфер Магуайра. «Молотобойцы» согласовали с «Юнайтед» размер компенсации, но не смогли договориться с самим футболистом о зарплате.

«Мы просто не пришли к соглашению. В “Манчестер Юнайтед” были рады, что я остался, и я тоже был рад бороться за свое место. Я хочу доказывать на тренировках и во время матчей и отдаю все свои силы», — сказал Магуайр.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие только в одном матче «Юнайтед», выйдя на замену в матче четвертого тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:3).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский игрок НХЛ рассказал о давлении из-за отказа от ЛГБТ-акций
«Балтика» арендовала игрока ЦСКА
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь