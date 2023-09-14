Магуайр прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Вест Хэм»

Минувшим летом «Вест Хэм» пытался организовать трансфер Магуайра. «Молотобойцы» согласовали с «Юнайтед» размер компенсации, но не смогли договориться с самим футболистом о зарплате.
«Мы просто не пришли к соглашению. В “Манчестер Юнайтед” были рады, что я остался, и я тоже был рад бороться за свое место. Я хочу доказывать на тренировках и во время матчей и отдаю все свои силы», — сказал Магуайр.
В этом сезоне 30-летний защитник принял участие только в одном матче «Юнайтед», выйдя на замену в матче четвертого тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:3).