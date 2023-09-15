Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в соцсетях

В летнее трансферное окно Неймар покинул французский клуб и перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Перед уходом из «ПСЖ» бразилец лайкал публикации с критикой в адрес Мбаппе.

Ранее сообщалось, что отношения между игроками испортились в начале прошлого сезона. Неймар был недоволен тем, что Мбаппе был назначен штатным пенальтистом команды, а француза не устраивало влияние бразильца на игроков в раздевалке.