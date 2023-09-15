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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в соцсетях

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В летнее трансферное окно Неймар покинул французский клуб и перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Перед уходом из «ПСЖ» бразилец лайкал публикации с критикой в адрес Мбаппе.

Ранее сообщалось, что отношения между игроками испортились в начале прошлого сезона. Неймар был недоволен тем, что Мбаппе был назначен штатным пенальтистом команды, а француза не устраивало влияние бразильца на игроков в раздевалке.

После четырех туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место, отставая на один балл от лидирующего «Монако». Мбаппе провел за парижан три матча и отличился пятью забитыми мячами.

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