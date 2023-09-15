Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в соцсетях
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.
В летнее трансферное окно Неймар покинул французский клуб и перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Перед уходом из «ПСЖ» бразилец лайкал публикации с критикой в адрес Мбаппе.
Ранее сообщалось, что отношения между игроками испортились в начале прошлого сезона. Неймар был недоволен тем, что Мбаппе был назначен штатным пенальтистом команды, а француза не устраивало влияние бразильца на игроков в раздевалке.
После четырех туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место, отставая на один балл от лидирующего «Монако». Мбаппе провел за парижан три матча и отличился пятью забитыми мячами.