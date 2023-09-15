«Бавария» представила специальную форму в честь Октоберфеста
Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте представила специальный комплект формы, посвященный Октоберфесту.
Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте представила специальный комплект формы, посвященный Октоберфесту.
«В этом сезоне Томас Мюллер, Гарри Кейн, Альфонсо Дэвис и их товарищи по команде будут играть в зеленых футболках для Октоберфеста, которые, как и футболки для Лиги чемпионов, украшены рисунком горного цветка и исторической эмблемой клуба на груди. Название и номер на спине выполнены в белом цвете», — сказано в сообщении клуба.
В качестве логотипа в этом комплекте используется вариант эмблемы, который «Бавария» носила с 1923 года по 1954-й, с перерывом на время Второй мировой войны. В новом комплекте формы «Бавария» сыграет в пятницу, 15 сентября, в домашнем матче немецкой Бундеслиги против леверкузенского «Байера».
Октоберфест — крупнейший пивной фестиваль в мире, ежегодно проходящий в Мюнхене. В этом году он пройдет с 16 сентября по 3 октября.