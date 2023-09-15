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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» представила специальную форму в честь Октоберфеста

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте представила специальный комплект формы, посвященный Октоберфесту.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Бавария"

«В этом сезоне Томас Мюллер, Гарри Кейн, Альфонсо Дэвис и их товарищи по команде будут играть в зеленых футболках для Октоберфеста, которые, как и футболки для Лиги чемпионов, украшены рисунком горного цветка и исторической эмблемой клуба на груди. Название и номер на спине выполнены в белом цвете», — сказано в сообщении клуба.

В качестве логотипа в этом комплекте используется вариант эмблемы, который «Бавария» носила с 1923 года по 1954-й, с перерывом на время Второй мировой войны. В новом комплекте формы «Бавария» сыграет в пятницу, 15 сентября, в домашнем матче немецкой Бундеслиги против леверкузенского «Байера».

Октоберфест — крупнейший пивной фестиваль в мире, ежегодно проходящий в Мюнхене. В этом году он пройдет с 16 сентября по 3 октября.

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 «Бавария» представила специальную форму в честь Октоберфеста
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