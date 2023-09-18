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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики ворвались в отель в Тегеране, где остановился Роналду: видео

Толпа иранских футбольных болельщиков ворвалась в отель в Тегеране в надежде увидеть нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

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В понедельник, 18 сентября, Роналду прибыл в Тегеран в составе «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола против местного клуба «Персеполис».

Фанаты собрались у отеля, где остановился Роналду, а затем прорвались в холл гостиницы, где начали скандировать его имя.

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Ранее болельщики сопровождали автобус с футболистами из аэропорта.

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Игроки «Аль-Насра» в Тегеране находятся под охраной «элитного подразделения», в него входят сотрудники правоохранительных органов, специализирующихся на президентских поездках. Им поставлена задача предотвратить любые контакты между болельщиками и игроками саудовской команды.

Иранские болельщики не смогут присутствовать на самом матче, который пройдет на стадионе «Азади», вместимость которого составляет 90 тысяч зрителей. Это связано с санкциями, наложенными Азиатской конфедерацией футбола после публикации спорного сообщения на странице «Персеполиса» в 2021 году в одной из соцсетей.

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