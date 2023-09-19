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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти превзошел Зидана по числу побед в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вышел на второе место среди тренеров по числу побед во главе «королевского» клуба.

Реал
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Победа над «Реал Сосьедадом» в пятом туре Ла Лиги стала для 64-летнего специалиста 173-й во главе мадридской команды. Эта победа позволила ему обойти Зинедина Зидана. Рекорд по числу побед во главе «Реала» принадлежит Мигелю Муньосу, который возглавлял клуб с 1959 по 1974 года и одержал 357 побед.

Анчелотти остается лидером в истории «Реала» по проценту выигранных матчей среди тренеров, кто провел во главе клуба более 100 матчей. Под его руководством «Реал» выиграл 72,1% матчей.

После пяти туров Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав максимальные 15 очков.

Ранее сообщалось, что нынешний сезон станет последним для Анчелотти во главе мадридского «Реала». Летом 2024 года итальянец возглавит сборную Бразилии.

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2:1
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
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