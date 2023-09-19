Анчелотти превзошел Зидана по числу побед в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вышел на второе место среди тренеров по числу побед во главе «королевского» клуба.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вышел на второе место среди тренеров по числу побед во главе «королевского» клуба.
Победа над «Реал Сосьедадом» в пятом туре Ла Лиги стала для 64-летнего специалиста 173-й во главе мадридской команды. Эта победа позволила ему обойти Зинедина Зидана. Рекорд по числу побед во главе «Реала» принадлежит Мигелю Муньосу, который возглавлял клуб с 1959 по 1974 года и одержал 357 побед.
Анчелотти остается лидером в истории «Реала» по проценту выигранных матчей среди тренеров, кто провел во главе клуба более 100 матчей. Под его руководством «Реал» выиграл 72,1% матчей.
После пяти туров Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав максимальные 15 очков.
Ранее сообщалось, что нынешний сезон станет последним для Анчелотти во главе мадридского «Реала». Летом 2024 года итальянец возглавит сборную Бразилии.