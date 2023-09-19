Анчелотти превзошел Зидана по числу побед в «Реале»

Победа над «Реал Сосьедадом» в пятом туре Ла Лиги стала для 64-летнего специалиста 173-й во главе мадридской команды. Эта победа позволила ему обойти Зинедина Зидана. Рекорд по числу побед во главе «Реала» принадлежит Мигелю Муньосу, который возглавлял клуб с 1959 по 1974 года и одержал 357 побед.