Бернарду Силва летом 2024 года может перейти в любой клуб за 60 млн евро

В новом контракте 29-летнего Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» есть пункт о сумме отступных в размере 60 млн евро. Данная опция начнет действовать с лета 2024 года.

Новое соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшее трансферное окно португальцем активно интересовались «Барселона» и «ПСЖ».

Португальский полузащитник перешел в «Сити» из «Монако» летом 2017 года. За это время Силва выиграл с «горожанами» 15 титулов, включая Лигу чемпионов и пять побед в чемпионате Англии.