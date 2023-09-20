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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер: Подписание Криштиану в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал про трансфер форварда Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.

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Источник: Reuters

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики во время матча с “Ньюкаслом” на “Олд Траффорд” (Роналду оформил дубль, “МЮ” победил 4:1)», — приводит слова Сульшера The Athletic.

«Затем все пошло не по нашему сценарию. К тому же в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план», — добавил норвежский специалист.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

38-летний Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года на правах свободного агента после того, как дал Пирсу Моргану скандальное интервью. В декабре того же года португалец подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Он получил самую высокую футбольную зарплату в истории — 200 миллионов евро в год.

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 Сульшер: Подписание Криштиану в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой
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