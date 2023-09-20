Сульшер: Подписание Криштиану в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики во время матча с “Ньюкаслом” на “Олд Траффорд” (Роналду оформил дубль, “МЮ” победил 4:1)», — приводит слова Сульшера The Athletic.

«Затем все пошло не по нашему сценарию. К тому же в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план», — добавил норвежский специалист.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.