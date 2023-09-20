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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» продлила контракт с воспитанником с отступными в миллиард евро

Защитник Алехандро Бальде подписал новый контракт с «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Источник: AP 2023

Новое соглашение 19-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года. Сумма отступных в контракте Бальде составит один миллиард евро.

Бальде является воспитанником «Барселоны». За основную команду он дебютировал в сентябре 2021 года. C тех пор он провел за каталонцев 56 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

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