«Барселона» продлила контракт с воспитанником с отступными в миллиард евро

Новое соглашение 19-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года. Сумма отступных в контракте Бальде составит один миллиард евро.

Бальде является воспитанником «Барселоны». За основную команду он дебютировал в сентябре 2021 года. C тех пор он провел за каталонцев 56 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.