Президент «Тоттенхэма»: если Кейн захочет вернуться в АПЛ, у нас будет возможность выкупить его

«Если Харри однажды захочет вернуться в Премьер-лигу, у нас будет возможность выкупить его. Кейн великолепно работал на благо клуба, он замечательный игрок, выпускник нашей академии, но нельзя заглянуть в будущее. Кто знает», — приводит слова Леви журналист Бен Джейкобс в одной из своих соцсетей.
Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн в летнее трансферное окно. В текущем сезоне форвард забил четыре гола в четырех матчах чемпионата Германии и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт футболиста с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость Кейна, по данным интернет-портала Transfermarkt составляет € 90 млн.