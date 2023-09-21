Президент «Тоттенхэма»: если Кейн захочет вернуться в АПЛ, у нас будет возможность выкупить его

«Если Харри однажды захочет вернуться в Премьер-лигу, у нас будет возможность выкупить его. Кейн великолепно работал на благо клуба, он замечательный игрок, выпускник нашей академии, но нельзя заглянуть в будущее. Кто знает», — приводит слова Леви журналист Бен Джейкобс в одной из своих соцсетей.