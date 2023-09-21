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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Тоттенхэма»: если Кейн захочет вернуться в АПЛ, у нас будет возможность выкупить его

Президент и председатель правления футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви заявил, что «шпоры» имеют возможность выкупить нападающего «Баварии» Харри Кейна.

Бавария
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Если Харри однажды захочет вернуться в Премьер-лигу, у нас будет возможность выкупить его. Кейн великолепно работал на благо клуба, он замечательный игрок, выпускник нашей академии, но нельзя заглянуть в будущее. Кто знает», — приводит слова Леви журналист Бен Джейкобс в одной из своих соцсетей.

Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн в летнее трансферное окно. В текущем сезоне форвард забил четыре гола в четырех матчах чемпионата Германии и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт футболиста с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость Кейна, по данным интернет-портала Transfermarkt составляет € 90 млн.

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