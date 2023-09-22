Игрок сборной Германии признался, что перешел в Катар ради денег

«Я мог бы сейчас сказать, что после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, — это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире. И при этом полностью проигнорировать тему денег.



Хотя эти аспекты действительно верны, я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счете, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.



Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счет крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу. Я остаюсь при своем решении и рад, что принял его», — сказал Дракслер.