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09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Германии признался, что перешел в Катар ради денег

Немецкий полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер заявил, что перешел в чемпионат Катара ради денег. Об этом сообщает издание Bild.

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Источник: AP 2023

«Я мог бы сейчас сказать, что после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, — это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире. И при этом полностью проигнорировать тему денег.

Хотя эти аспекты действительно верны, я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счете, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.

Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счет крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу. Я остаюсь при своем решении и рад, что принял его», — сказал Дракслер.

30-летний Дракслер перешел в «Аль-Ахли» из «Пари Сен-Жермен» за девять миллионов евро. О трансфере было объявлено в понедельник, 18 сентября.

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