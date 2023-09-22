«Арсенал» продлил контракт с капитаном Эдегором

«Подписание нового контракта было по-настоящему легким решением для меня по многим причинам. В основном из-за того, что прямо сейчас дела клуба идут по-особенному, и я хочу быть частью этого. Я по-настоящему взволнован насчет того, что ждет нас впереди здесь. Я нашел место, где я могу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.



Моя история может немного отличаться, потому что я менял клубы с 16 лет. В “Арсенале” я с первого дня чувствую себя отлично, и теперь это определенно является моим домом. Я просто хочу сказать спасибо каждому, кто трудится в клубе, и, конечно, нашим великолепным болельщикам. Я продолжу стараться изо всех сил, чтобы обеспечить клубу успех в предстоящие годы», — сказал Эдегор.