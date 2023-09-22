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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» продлил контракт с капитаном Эдегором

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор продлил контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

24-летний норвежский полузащитник продлил контракт до 2028 года. Его предыдущий контракт истекал в 2025 году.

«Подписание нового контракта было по-настоящему легким решением для меня по многим причинам. В основном из-за того, что прямо сейчас дела клуба идут по-особенному, и я хочу быть частью этого. Я по-настоящему взволнован насчет того, что ждет нас впереди здесь. Я нашел место, где я могу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.

Моя история может немного отличаться, потому что я менял клубы с 16 лет. В “Арсенале” я с первого дня чувствую себя отлично, и теперь это определенно является моим домом. Я просто хочу сказать спасибо каждому, кто трудится в клубе, и, конечно, нашим великолепным болельщикам. Я продолжу стараться изо всех сил, чтобы обеспечить клубу успех в предстоящие годы», — сказал Эдегор.

Эдегор перешел в «Арсенал» зимой 2021 года из мадридского «Реала» за 37 млн евро. За лондонский клуб он провел 112 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 15 результативных передач.

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