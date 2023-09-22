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15:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» договорилась с Хави о продлении контракта

Новое соглашение с главным тренером рассчитано до 2025 года.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Договоренность о продлении контракта была достигнута несколько дней назад, об этом будет объявлено в ближайшее время. Я не знаю когда, но скоро. Мы сообщим. Все сделано», — приводит слова Хави Sport.es.

43-летний Хави тренирует «Барселону» с 2021 года. В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Хави — воспитанник каталонского клуба, c 1998-го по 2015-й год был игроком «Барселоны». Вместе с клубом Хави четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 8 раз чемпионат Испании. Также Хави — чемпион мира в составе сборной Испании и дважды выигрывал чемпионат Европы.

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