В ПСЖ рассказали о характере травмы Мбаппе
Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы в матче Лиги 1 с «Марселем».
Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы в матче Лиги 1 с «Марселем».
«ПСЖ» одержал победу над «Марселем» в матче шестого тура чемпионата Франции со счетом 4:0. Мбаппе получил травму левой лодыжки и был заменен на 32-й минуте встречи.
«Проблема не слишком серьезная, но боль была, и ему было трудно играть. Разумнее было его заменить. Я не знаю, что именно произошло, но это был удар. Но я думаю, что с ним все будет в порядке. Лучше было не рисковать» — приводит слова Энрике RMC Sport.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Клермоном» в субботу, 30 сентября, пока неясно, успеет ли восстановиться 24-летний нападающий.
Мбаппе в текущем сезоне сыграл пять матчей за «ПСЖ» и забил восемь голов. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.