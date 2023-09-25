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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В ПСЖ рассказали о характере травмы Мбаппе

Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы в матче Лиги 1 с «Марселем».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

«ПСЖ» одержал победу над «Марселем» в матче шестого тура чемпионата Франции со счетом 4:0. Мбаппе получил травму левой лодыжки и был заменен на 32-й минуте встречи.

«Проблема не слишком серьезная, но боль была, и ему было трудно играть. Разумнее было его заменить. Я не знаю, что именно произошло, но это был удар. Но я думаю, что с ним все будет в порядке. Лучше было не рисковать» — приводит слова Энрике RMC Sport.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Клермоном» в субботу, 30 сентября, пока неясно, успеет ли восстановиться 24-летний нападающий.

Мбаппе в текущем сезоне сыграл пять матчей за «ПСЖ» и забил восемь голов. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

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ПСЖ
4:0
Первый тайм: 2:0
Марсель
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В ПСЖ рассказали о характере травмы Мбаппе
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