В ПСЖ рассказали о характере травмы Мбаппе

«Проблема не слишком серьезная, но боль была, и ему было трудно играть. Разумнее было его заменить. Я не знаю, что именно произошло, но это был удар. Но я думаю, что с ним все будет в порядке. Лучше было не рисковать» — приводит слова Энрике RMC Sport.